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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуация из горящего торгового центра в Гонконге завершена, спасатели вывели по меньшей мере 1269 человек, 14 человек госпитализированы, пишет новостной портал HK01.
Ранее сообщалось о 160 спасенных людях и восьми пострадавших от отравления дымом.
Пожар произошел в 12.37 по местному времени в 38-этажном здании Всемирного торгового центра, расположенного в оживленном районе Козуэй-Бей. В здании находятся офисы и торговый центр. Причины возгорания выясняются.-0-