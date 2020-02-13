Эвакуация пассажиров японского лайнера Diamond Princess может начаться 14 февраля

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии приняли решение об эвакуации с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess пожилых людей. Об этом, как сообщает ТАСС, объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.

Было принято решение эвакуировать пожилых пассажиров лайнера раньше срока окончания карантина на судне, который истекает 19 февраля. "Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и оказать угрозу их здоровью", - отметил Кацунобу Като. Ожидается, что эвакуация может начаться уже 14 февраля. В первую очередь она коснется людей старше 80 лет, которых на судне более 200 человек.

На борту Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран. Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Двухнедельный карантин объявили после того, как у 80-летнего мужчины, сошедшего с корабля в Гонконге, был диагностирован коронавирус. Общее число зараженных на данный момент составило 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне. Компания Princess Cruise Lines, которой принадлежит Diamond Princess, сообщила, что полностью возместит пассажирам стоимость круиза.-0-