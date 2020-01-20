Эвакуационный выход из отеля в Перми, где погибли люди, был закрыт

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуационный выход из пермского мини-отеля "Карамель", где 20 января из-за прорыва трубы теплоносителя погибли пять человек, был закрыт. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Пермской сетевой компании (ПСК), обслуживающей дом.

Создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. Предстоит выяснить, в частности, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход. Теплопровод до декабря 2019 года был бесхозным. По данным ПСК, департамент имущественных отношений городской администрации передал компании теплопровод на обслуживание только в конце прошлого года.

Как сообщалось, в ночь на 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого пятиэтажного дома 1965 года постройки, из-за прорыва трубопровода с горячей водой затопило помещение. В результате происшествия пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона проверяет качество подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также соблюдение правил организации и размещения граждан в хостеле. Дом, где произошла трагедия, сейчас отключен от электричества и тепла.-0-