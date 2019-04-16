Эвакуированные святыни Нотр-Дам-де-Пари передадут в Лувр

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть произведений искусства из собора Нотр-Дам-де-Пари перенесены в парижскую мэрию, сообщает французский телеканал
Среди святынь собора, которые удалось эвакуировать, - терновый венец, туника святого Людовика и несколько чаш. Спасенные ценности находятся в безопасном месте. Сегодня или завтра они будут переданы на хранение в Лувр.
Ущерб от пожара в соборе Парижской Богоматери еще предстоит оценить. Представитель собора Андре Финот заявил, что на данный момент слишком рано составлять отчет о повреждениях. По его мнению, на это могут уйти годы.
Тем временем во Франции начался сбор средств на реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари. О желании пожертвовать крупную сумму на восстановление храма заявили несколько состоятельных семей Франции.
Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную донорскую конференцию для централизованного сбора пожертвований на восстановление собора.-0-
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