1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуированным в Великобританию афганцам позволят бессрочно оставаться в стране, сообщает ТАСС со ссылкой британское Министерство внутренних дел.

Всего с 13 августа Лондон эвакуировал из Афганистана порядка 15 тыс. человек, из которых примерно 8 тыс. - это афганцы, работавшие переводчиками или сотрудничавшие с британскими властями.

Ранее предполагалось, что афганцы, помогавшие военнослужащим королевских Вооруженных Сил на протяжении 20-летней миссии западных стран в республике, получат право проживать на территории Великобритании лишь в течение 5 лет.

В настоящее время руководители уже более чем 100 местных советов в различных частях Великобритании согласились разместить у себя мигрантов из Афганистана. В частности, МВД уточнило: на текущий момент для эвакуированных афганцев удалось найти более 2 тыс. спальных мест. Кроме того, всем прибывшим из Кабула было предложено сделать прививку от коронавируса: согласно последним данным, около 700 афганцев получили первою дозу вакцины и вышли с обязательного по приезде в Соединенное Королевство карантина.

Британское правительство также взяло на себя обязательство выделить $16,5 млн на интеграцию в местные образовательные учреждения афганских детей, а также направить $4,1 млн на обеспечение мигрантов бесплатными медицинскими услугами и $6,8 млн - на поддержку муниципалитетов, которые принимают у себя афганцев. Данная программа Кабмина получила официальное название "Теплый прием". Она распространяется исключительно на тех афганцев, которые сотрудничали с военнослужащими и чиновниками королевства во время военной миссии в Афганистане.

После прихода к власти в республике боевиков "Талибана" и возросшего потока беженцев Лондон заявил, что готов дополнительно принять 20 тыс. мигрантов из Афганистана. При этом, как добавили в МВД Великобритании, в течение ближайшего года страна сможет принять лишь 5 тыс. беженцев.-0-