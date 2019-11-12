Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику

12 ноября. /БЕЛТА - ТАСС/. Эво Моралес, подавший в отставку с поста президента Боливии, сообщил в понедельник, что вылетает в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище, сообщает ТАСС.

Моралес написал в Twitter, что ему "больно покидать страну по политическим причинам".

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что Моралес находится на борту самолета. "Самолет ВВС Мексики с Эво Моралесом на борту уже взлетел, - написал он в Twitter. - Согласно международным конвенциям, он находится под защитой Мексики. Его жизнь и здоровье вне опасности".-0-

Мексика может предоставить политическое убежище Эво Моралесу Власти Мексики готовы предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, который заявил об отставке.