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08 апреля 2020, 10:25

Еврогруппа не достигла согласия о пакете помощи экономике ЕС

Скриншот из видео Euronews
Скриншот из видео Euronews

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврогруппа (Совет министров финансов еврозоны) после 16 часов переговоров в ходе ночной видеоконференции не достигла соглашения о создании плана восстановления экономики ЕС на сумму более чем 500 млрд евро. Об этом заявил по итогам переговоров председатель Еврогруппы Мариу Сентену, сообщает ТАСС.

"После 16 часов дискуссии мы подошли вплотную к соглашению, но пока не достигли его. Я приостановил заседание Еврогруппы до четверга, 9 апреля, - написал Мариу Сентену в Twitter. - Моя цель остается прежней: создание надежной подушки безопасности для ЕС в ответ на кризис коронавируса. Для защиты рабочих мест, предприятий и государств мы должны утвердить значительный план восстановления экономики".

В свою очередь пресс-служба Еврокомиссии отменила запланированный на 11.00 по московскому времени видеобрифинг Мариу Сентену, где должны были быть подведены итоги ночных переговоров.

Перед началом видеоконференции Мариу Сентену распространил видеообращение, в котором пообещал, что Еврогруппа примет крупнейшую в своей истории программу помощи суммарным объемом в 540 млрд евро для восстановления экономики после пандемии коронавируса. Программа должна объединить предложенные ранее институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики сообщества.

"Я ожидаю, что министры финансов зоны евро утвердят мощный ответ на пандемию коронавируса. Это будет крупнейшая и наиболее амбициозная программа помощи в истории Еврогруппы. Нам необходим европейский план, который поможет защитить наиболее уязвимые государства, чтобы гарантировать выход единого европейского рынка из этого кризиса без потерь, - сказал председатель Еврогруппы. - Данные меры дополнят беспрецедентные шаги, которые уже предприняты правительствами стран ЕС".

Он подчеркнул, что в этот пакет войдут уже объявленные ранее меры. Во-первых, программа Еврокомиссии объемом 100 млрд евро для финансирования схем по защите рабочих мест. Во-вторых, программа Европейского инвестиционного банка объемом 200 млрд евро для поддержки бизнеса, особенно малых и средних предприятий. В-третьих, программа поддержки наиболее уязвимых государств через Европейский стабилизационный механизм объемом до 240 млрд евро. "Этот экстренный план должен защитить нашу экономику и социальную сферу, когда мы нырнем в рецессию после отмены карантина. Восстановление экономики ЕС после кризиса определит будущее нашего сообщества", - заключил Мариу Сентену.

Согласно последним оценкам Еврокомиссии, опубликованным в середине марта, прогнозировавшийся в ЕС на 2020 год экономический рост в 1,4% сменится в результате пандемии спадом как минимум в 1%. С тех пор официальных оценок объемов спада не было, однако, по данным источников, Еврокомиссия уже изучает возможные действия, если реализуется сценарий со спадом в 2,5% ВВП.

Еврогруппа была создана в 1998 году, ее деятельность направлена на координацию финансовой и монетарной политики государств зоны евро, членами которой сегодня являются 19 стран.-0-

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