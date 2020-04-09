Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврогруппа (Совет министров финансов еврозоны) достигла соглашения в создании плана восстановления экономики ЕС в условиях пандемии коронавируса нового типа. Суммарным объемом финансовой поддержки составит 500 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену.

"Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на 500 млрд евро согласован", - заявил он.

Видеоконференция на данную тему прошла во торой раз. Предыдущая состоялась во вторник вечером. Она продолжалась более 16 часов и завершилась безрезультратно.-0-

Еврогруппа не достигла согласия о пакете помощи экономике ЕС Согласно последним оценкам Еврокомиссии, опубликованным в середине марта, прогнозировавшийся в ЕС на 2020 год экономический рост в 1,4% сменится в результате пандемии спадом как минимум в 1%.