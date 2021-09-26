Еврокомиссар: курс на отказ от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников ошибочен

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс на отказ от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии ошибочен - атомные электростанции останутся в строю и к 2050 году. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает ТАСС.

"Однозначно нужно сохранять атомную энергетику. Тот, кто думает, что можно совершить зеленый безуглеродный переход без ядерной энергетики, ошибается", - констатировал Тьерри Бретон, выступая в эфире радио RTL.

В качестве подтверждения он привел в пример ситуацию в Великобритании, назвав ее катастрофической. "Они сильно зависят от ветряной энергетики, и сейчас у них нет ветра", - сказал Тьерри Бретон, добавив, что в целом по Европе за последние шесть недель было выработано меньше энергии от ветряных установок, чем предполагалось.

"Это переходный вариант энергии без углеродных выбросов, - заявил Тьерри Бретон, говоря об АЭС. - По нашим расчетам, даже к 2050 году атомная энергия должна составлять 16% от общего объема производства энергии в мире, сейчас же - 25%". В то же время он не дал прямого ответа на вопрос ведущего передачи о том, планируют ли европейские власти строительство новых атомных электростанций в Европе.

Еврокомиссар подчеркнул, что будущее энергетики - это не только ветряки. "Это микс: ветряная, атомная, солнечная, водородная энергетика, - пояснил он. - Чтобы удовлетворить наши потребности, нужно будет вдвое увеличить производство энергии в Европе". Тьерри Бретон также напомнил о проектах в водородной энергетике, которые сейчас развиваются на континенте.-0-