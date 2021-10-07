Еврокомиссар: взлет цен на газ грозит странам ЕС социальными потрясениями

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газовый кризис в Европе грозит социальными и политическими потрясениями странам Евросоюза, если правительства стран ЕС не окажут поддержку наиболее уязвимым слоям населения. Об этом заявила еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннес, выступая на Европейском форуме по устойчивым инвестициям, сообщает ТАСС.

"Если мы не предоставим необходимой помощи и не признаем, что это сложное время, могут произойти социальные и политические потрясения", - предупредила Мейрид Макгиннес, подчеркнув, что у правительств стран ЕС есть все возможности оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке.

Еврокомиссар также отметила, что "никакие потрясения не должны сбить фокус ЕС на достижение климатических целей". Мейрид Макгиннес также постаралась минимизировать роль роста цен на европейские квоты на выбросы парниковых газов (ETC) в возникновении энергетического кризиса ЕС: "Рост цен на углеродные квоты, конечно, сыграл свою роль, но это не самый значительный элемент".

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс ранее заявил, что рост цен на квоты на выбросы парниковых газов обеспечил около 20% роста цен на природный газ.

Цена газа на бирже ICE на ноябрьский фьючерс 6 октября превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб.м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. Однако сегодня цена газа на бирже ICE возобновила рост и уже превысила $1,2 тыс. за 1 тыс. куб.м. Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.-0-