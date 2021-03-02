Еврокомиссия до конца марта представит проект "зеленого паспорта"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия к концу марта представит проект электронного "зеленого паспорта" - сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщает Euronews.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, документ будет доступен в электронном виде, чтобы исключить подделки. Он будет включать информацию о прививках, тестах на коронавирус или об антителах в случае перенесенной болезни.

Введение подобных сертификатов в странах ЕС рассматривается как важный фактор, который поможет упростить и организовать период летних отпусков. Подобные документы в частном порядке уже ввели некоторые страны и отдельные регионы.

В то же время противники "зеленых паспортов" опасаются дискриминации, которой могут подвергнуться люди, по тем или иным причинам не сумевшие получить такой документ. Особенно учитывая, что до сих пор в ряде европейских стран темпы вакцинации серьезно отстают от графика.-0-