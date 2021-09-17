Еврокомиссия: газохранилища ЕС заполнены всего на 70%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газохранилища Евросоюза заполнены на данный момент на 71%, год назад этот показатель достигал 82%, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Вивиан Лунелу.

"На данный момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71% от всех мощностей газохранилищ. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 82%", - отметила она.

Лунела заявила, что рекордный рост цен на газ в Европе вызван совпадением ряда объективных факторов. "Еврокомиссия полностью осведомлена о значительном росте цен на газ и мониторит ситуацию в странах сообщества в отношении пиков цены. Сейчас высокие цены - это результат комбинации факторов, в значительной степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. В меньшей степени это стало результатом удорожания квот на выбросы CO2 в европейской системе торговли экологическими квотами ", - заявила она.

Рост цен на квоты стимулирует дополнительный спрос на газ, который является наиболее экологически чистым видом традиционного топлива.

В среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а на пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена рухнула до около $800 за 1 тыс. куб. м. 15 сентября падение цен ускорилось, достигнув около $735 за 1 тыс. куб. м. Опрошенные эксперты допускали, что цена газа в Европе может достичь $1 тыс. за 1 тыс. куб. м при определенных условиях. Факторами, оказывающими влияние на цену, были названы ситуация на рынке газа в Азии, погода в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".-0-