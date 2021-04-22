Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская комиссия готовится начать судебное разбирательство в отношении компании AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцины, сообщает Politico со ссылкой на дипломатический источник.

Комиссия подняла этот вопрос на встрече представителей стран, на которой большинство заявило, что поддержат подачу иска против компании из-за массовой непоставки обещанных доз. Суть судебного разбирательства в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить количество доз, указанное в ее контракте с ЕС. По данным источника, крайний срок, к которому начало разбирательства против компании должно быть согласовано, наступит на этой неделе.

Компания AstraZeneca заявила в январе 2021 года, что не сможет поставить необходимое количество доз, которое первоначально предполагалось. К концу I квартала компания поставила в страны ЕС всего 30 млн доз вместо 100 млн доз, предусмотренных контрактом с ЕС.

AstraZeneca прогнозировала, что поставит к концу II квартала года примерно 70 млн доз, тогда как должна была доставить все 300 млн доз, закрепленных в контракте с ЕС. Дефицит препарата серьезно затруднил кампании вакцинации в странах ЕС.

Как сообщает ТАСС, 17 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки препаратов от коронавируса в страны с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение AstraZeneca обязательств перед государствами ЕС. В свою очередь премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что блокирование поставок вакцин от коронавируса за рубеж неразумно и может иметь долгосрочные негативные последствия для стран, принимающих подобные решения.

Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca и препарат компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. В сообществе заявляли, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета.-0-