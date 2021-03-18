Еврокомиссия к 2027 году инвестирует в инновации 10 млрд евро

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия намерена в период до 2027 года инвестировать в научную и исследовательскую деятельность в сфере инновационного развития 10 млрд евро. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии Европейского инновационного совета (EИC), сообщает Укринформ.

"Мы, европейцы, прекрасно продвигаем науку с деньгами, но не так хорошо зарабатываем деньги на науке. Новый Европейский инновационный совет поможет разрешить этот парадокс. В рамках этого Совета мы выделяем 10 млрд евро до 2027 года, чтобы финансировать малые и средние компании с высокими рисками, но также с высоким потенциалом. Мы поддержим инновационных исследователей, которые имеют идеи относительно прорывных технологий будущего", - отметила глава ЕК.

По ее словам, в течение текущего года в рамках программы предусмотрено выделить 1,5 млрд евро для поддержки малых и средних предприятий и стартапов. По меньшей мере половину этих средств направят на проекты в рамках Зеленого соглашения ЕС, в развитие цифровых технологий и инновации в сфере здравоохранения.

"14 лет назад мы создали Европейский исследовательский совет для поддержки ведущих исследователей на основе лучшего научного опыта. Европейский инновационный совет, который мы создаем сегодня, будет для него мощным партнером по поддержке развития прорывных технологий и инноваций. После запуска EИC мы завершаем формирование европейской среды исследований и инноваций. Я объявляю Европу открытой для инноваций", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Евросоюз утвердил финансовый пакет реагирования на кризис, связанный с коронавирусом. По планам Еврокомиссии, из этого кризиса ЕС должен выйти более сильным и конкурентоспособным за счет инновационного технологического развития в рамках Зеленого соглашения и цифровой трансформации.-0-