Еврокомиссия не ожидает быстрого восстановления экономики ЕС после пандемии

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия не может точно спрогнозировать влияние пандемии на экономическое и бюджетное состояние государств Евросоюза в ближайшей перспективе, однако уже сейчас может точно сказать, что быстрого восстановления экономики в 2021 году ожидать не приходится. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя пакет бюджетных рекомендаций Еврокомиссии для стран ЕС, сообщает ТАСС.

"Уровень неопределенности продолжает повышаться. Сейчас мы можем с полной определенностью сказать лишь, что в Европе не будет V-образного восстановления", - заявил он.

Ранее Еврокомиссия в весеннем и летнем экономических прогнозах предсказывала, что после мощного спада экономики в 2020 году в 2021 ее ждет столь же быстрое восстановление, соответственно, график динамики ВВП Евросоюза должен был напоминать латинскую букву V. В осеннем прогнозе 5 ноября Еврокомиссия уже снизила свои ожидания, прогнозируя спад ВВП ЕС в 2020 году на 7,4%, с последующим восстановлением в 2021 году лишь на 4,1%. Однако Джентилони признал, что экономическая неопределенность уже усилилась с момента публикации последнего прогноза.

В феврале 2020 года Еврокомиссия предполагала, что эпидемия коронавируса нового типа затронет преимущественно лишь экономику Китая и соседних азиатских стран, а ее последствия будут преодолены к концу первого квартала 2020 года.-0-