Еврокомиссия объявила о запуске программы биологической защиты для борьбы с пандемиями

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия объявила о запуске европейской программы биологической защиты для борьбы с пандемиями и другими потенциальными биологическими угрозами. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в онлайн-формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает ТАСС.

"Мы запускаем в ЕС программу биологической защиты, которая будет работать на постоянной основе, обеспечивая подготовку к будущим пандемиям и другим угрозам биологического характера. Она будет иметь постоянное финансирование, чтобы у нас более не было необходимости переориентировать финансирование с других направлений", - заявила она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что данная программа будет реализовываться в тесном взаимодействии с ведущими фармакологическими компаниями.

Глава Еврокомиссии также заявила, что западные фармацевтические корпорации, производящие вакцины, которые получили крупные инвестиции Евросоюза, должны в полном объеме выполнять свои обязательства по поставкам в Евросоюз. "Европа инвестировала миллиарды, чтобы разработать первые вакцины. Теперь компании должны выполнять свои обязательства", - сказала она.

В настоящее время в Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС, а также с упреждающим объявлением компании AstraZeneca, сертификация препарата которой еще только ожидается на этой неделе, что ее поставки вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года будут сокращены на 60%. Еврокомиссия потребовала от компании объяснений, а также объявила о намерении поставить под контроль любые поставки вакцины, произведенной на предприятиях в ЕС, за пределы сообщества.-0-