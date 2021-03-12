Еврокомиссия одобрила применение вакцины Johnson & Johnson в странах ЕС

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия одобрила применение в Евросоюзе вакцины бельгийской компании Janssen - европейского подразделения американской корпорации Johnson & Johnson, сообщает Euronews.

Решение об этом было принято вскоре после того, как эту вакцину рекомендовало для регистрации Европейское агентство лекарственных средств.

Препарат Johnson & Johnson - одноэтапная вакцина, которая рекомендована для лиц старше 18 лет. Эффективность препарата оценивается в 67%.

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС. Ранее разрешение на применение получили вакцины компаний Moderna, AstraZeneca и Pfizer. Но пока страны ЕС не вышли на темпы вакцинации, запланированные в конце 2020 года.

Между тем применение вакцины шведской компании AstraZeneca, одной из самых распространенных в Европе, было приостановлено уже в нескольких странах ЕС. Такое решение приняли власти Дании, Исландии, Италии и Норвегии после появления сообщений об образовании у привившихся опасных для жизни тромбов. Европейское агентство лекарственных средств со своей стороны рекомендовало продолжить вакцинацию с помощью этого препарата, указав, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски.-0-