Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных норм

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия наложила штраф на компанию Google в размере 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных норм при размещении онлайн-рекламы. Антимонопольные органы ЕС выявили факты блокирования поисковой системой Google определенных рекламодателей, сообщает Reuters .

"Сегодня Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Google на 1,49 млрд евро за незаконное злоупотребление своим доминирующим положением на рынке услуг по размещению рекламы в интернете", - цитирует издание Independent еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер. Она отметила, что компания Google нарушала антимонопольные правила ЕС более 10 лет и лишала другие компании возможности конкурировать, а потребителей - пользоваться преимуществами конкуренции.

Это третий штраф, предъявленный Еврокомиссией компании Google. В прошлом году антимонопольные службы ЕС обязали корпорацию выплатить 4,34 млрд евро за использование операционной системы Android для усиления доминирующего положения на рынке поисковых сервисов. Ранее, в 2017 году, компании был предъявлен штраф на сумму 2,42 млрд евро также за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.-0-