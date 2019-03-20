Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных норм

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия наложила штраф на компанию Google в размере 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных норм при размещении онлайн-рекламы. Антимонопольные органы ЕС выявили факты блокирования поисковой системой Google определенных рекламодателей, сообщает
"Сегодня Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Google на 1,49 млрд евро за незаконное злоупотребление своим доминирующим положением на рынке услуг по размещению рекламы в интернете", - цитирует издание Independent еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер. Она отметила, что компания Google нарушала антимонопольные правила ЕС более 10 лет и лишала другие компании возможности конкурировать, а потребителей - пользоваться преимуществами конкуренции.
Это третий штраф, предъявленный Еврокомиссией компании Google. В прошлом году антимонопольные службы ЕС обязали корпорацию выплатить 4,34 млрд евро за использование операционной системы Android для усиления доминирующего положения на рынке поисковых сервисов. Ранее, в 2017 году, компании был предъявлен штраф на сумму 2,42 млрд евро также за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.-0-
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