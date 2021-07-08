Еврокомиссия оштрафовала ведущих автопроизводителей на 875 млн евро

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen Group на 875 млн евро за сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных автомобилей, сообщает канал CNBC. Как заявил представитель ЕС, три немецких автопроизводителя нарушили антимонопольные правила ЕС, ограничив конкуренцию по чистым выбросам для новых дизельных автомобилей. Они вступили в сговор о технических разработках в области очистки от оксидов азота. Замглавы Еврокомиссии Маргрет Вестагер заявила, что основные производители автомобилей Германии, Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche "обладают технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх того, что требуется по закону в соответствии со стандартами выбросов ЕС". "Итак, сегодняшнее решение касается того, как законное техническое сотрудничество пошло не так. И мы не терпим, когда компании вступают в сговор ", - заявила Маргрет Вестагер. Она также уточнила, что автопроизводитель Daimler не был оштрафован, поскольку первый сообщил о сговоре и тесно сотрудничал со следствием.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!