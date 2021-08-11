Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Литвы и Беларуси

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) не будет финансировать из бюджета Евросоюза строительство стены на границе Беларуси и Литвы. Об этом заявил представитель ЕК Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности финансирования стены на границе Литвы и Беларуси из бюджета ЕС.

Он подчеркнул, что финансирование, которое Еврокомиссия выделяет на нужды улучшения охраны границы Литвы, "должно использоваться там, где оно принесет наибольший результат, оно будет использоваться на нужды создания интегрированной системы контроля границы".

2 августа заместитель начальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис сообщил, что Вильнюс планирует построить на границе с Беларусью стену высотой четыре метра с колючей проволокой повышенной прочности сверху. Стена должна блокировать 508 из 680 км границы между двумя странами. Стоимость данного забора оценивается в 152,5 млн евро, строительные работы могут продлиться от года до двух лет, в зависимости от финансирования. Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните при этом сообщила, что забор на границе будет строиться в кредит.-0-