Еврокомиссия повторно отклонила проект бюджета Италии и заявила о возможных санкциях

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия повторно отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и заявила о возможном применении санкций к стране, сообщает Euronews.

По оценке Еврокомиссии, в новом проекте бюджета Италия не устранила не соответствующие европейским нормам недочеты. Одно из ключевых требований касается сокращения дефицита государственного бюджета Италии, но оно так и не было выполнено, констатировали в ЕК.

Еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси пояснил, что страны - члены Евросоюза в течение ближайших двух недель выразят согласие или выступят против такой оценки ЕК. После этой процедуры к Италии может быть применено дисциплинарное наказание и даже финансовые санкции. По оценке Пьера Московиси, нынешний бюджет создает риски для итальянской экономики.

Ранее в октябре ЕК уже возвращала бюджет Риму на доработку - это был первый в истории случай, когда регулятор потребовал от страны Евросоюза корректировки документа.-0-