Еврокомиссия предложила наказывать за вмешательство в европейскую демократию

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз должен усилить борьбу с дезинформацией и иностранным вмешательством в демократические процессы сообщества. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"План действий предлагает усовершенствовать существующие инструменты ЕС по противодействию иностранному вмешательству, включая принятие новых мер, позволяющих наказывать виновных", - отмечается в заявлении.

Еврокомиссия также пересмотрит так называемый Кодекс практики в области дезинформации. "С этой целью Еврокомиссия весной 2021 года представит стратегию по совершенствованию кодекса практики и создаст более надежную основу для контроля за его осуществлением", - говорится в заявлении ЕК.

Заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова заявила на пресс-конференции, что Брюссель не намерен создавать "министерство правды". При этом она не дала конкретного ответа на вопрос журналистов о том, каким образом ЕС будет определять дезинформацию и ответственных за ее распространение.-0-