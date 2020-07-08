Еврокомиссия представила две стратегии "зеленой" энергетики к 2050 году

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия представила две стратегии сокращения выбросов парниковых газов к 2050 году. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Речь идет о стратегии интеграции энергетической системы и водородной стратегии. Обе предусматривают развитие в странах ЕС "чистой" энергетики в соответствии с проектами "Next Generation EU" и "Европейское зеленое соглашение".

"Стратегии, принятые сегодня, будут способствовать Европейскому зеленому соглашению и поддержат нашу цель декарбонизировать экономику до 2050 года... Это будет инструментом роста, который поможет преодолеть экономические последствия кризиса, обусловленного COVID-19", - заявил исполнительный вице-президент по вопросам Зеленой соглашения Франс Тиммерманс, сообщает пресс-служба.

Предусмотренные стратегиями меры призваны сделать экономику экологичнее и создать новые рабочие места, а также усиливать лидерство и конкурентоспособность ЕС в экологических технологиях.

Стратегия интеграции энергетической системы должна усилить взаимосвязи между различными сферами - транспортом, промышленностью, энергетикой, жилым сектором, для уменьшения стоимости этого перехода.

"Это означает систему, в которой электроэнергия, которой заряжают авто, поступает из солнечных электростанций на крышах наших зданий; жилье отапливается теплом со станции, которая находится рядом, а сама станция работает на чистом водороде, производимом оффшорными ветровыми электростанциями", - пояснила пресс-служба ЕК.

Эта стратегия предусматривает 38 шагов, среди которых - изменения в законодательство, финансовые стимулы, научные исследования, планирование инфраструктуры.

В свою очередь водородная стратегия включает комплекс мер для продвижения "зеленого" водорода в европейской энергетике и декарбонизации экономики.

"Приоритетом является развитие возобновляемого водорода, будет производиться в основном благодаря ветровой и солнечной энергетике", - сказано в сообщении.

Поэтапный подход предполагает, что в 2020-2024 годах в ЕС должно быть установлено как минимум 6 ГВт электролизеров и будет производиться до 1 млн т водорода из возобновляемых источников энергии. В 2025-2030 годах предлагается выйти на 40 ГВт электролизеров и производство в 10 млн тонн чистого водорода, а к 2050 году эти технологии имеют широко использоваться во всех сферах.

Кроме того, для достижения этой цели создается Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance).-0-