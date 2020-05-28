Еврокомиссия представила новую программу по здравоохранению объемом в 9,4 млрд евро

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) представила новую программу по поддержке здравоохранения стран Евросоюза объемом в 9,4 млрд евро. Она входит в представленную 27 мая программу восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

"Еврокомиссия предложила новую амбициозную автономную программу по здравоохранению под названием EU4Health ("ЕС для здоровья" - прим. БЕЛТА) на период с 2021 по 2027 год. Она внесет значительный вклад в восстановление после пандемии COVID-19, сделав население ЕС более здоровым, укрепив устойчивость систем здравоохранения и содействуя инновациям в секторе здравоохранения", - отмечается в заявлении.

Новая программа заполнит пробелы, выявленные кризисом COVID-19, и обеспечит достаточную устойчивость систем здравоохранения стран ЕС к новым и будущим угрозам здоровью. "В рамках программы EU4Health Еврокомиссия предлагает инвестировать 9,4 млрд евро", - говорится в документе. Если программу утвердят страны - члены ЕС и Европарламент, то она вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщает ЕК.

Еврокомиссия предложила 27 мая довести общий объем бюджета Евросоюза на следующий семилетний финансовый цикл (с 2021 по 2027 год) до 1,85 трлн евро, сделав восстановление экономики после пандемии коронавируса его главным приоритетом.

Кроме того, Еврокомиссия предложила создать в рамках нового бюджетного плана целевой фонд восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса в размере 750 млрд евро на семь лет. Этот инструмент получит название "ЕC нового поколения" (Next Generation EU). Все деньги для этого фонда Еврокомиссия планирует привлечь в качестве коммерческих кредитов, погашение которых рассчитано до 2058 года.-0-