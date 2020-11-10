Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом в ЕС

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия представит 9 декабря новую программу по борьбе с терроризмом в Евросоюзе. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время общения с журналистами по итогам видеоконференции лидеров Австрии, Германии, Нидерландов и Франции, а также институтов ЕС по борьбе с терроризмом, сообщает ТАСС.

"Еврокомиссия представит 9 декабря новую программу борьбы с терроризмом на территории ЕС, которая будет включать вопросы защиты внешних границ и борьбы с радикализацией в европейском обществе", - сказала она.-0-