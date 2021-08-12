Еврокомиссия раскритиковала Польшу за поправки в закон о телерадиовещании

12 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Принятие Польшей поправок к закону у телерадиовещании является негативным сигналом. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова, сообщает польский телеканал TVN24.





По ее словам, демократические страны поддерживают плюрализм мнений, а не борются против него. "Проект закона о телерадиовещании Польши посылает негативный сигнал", - заявила Вера Йоурова.

11 августа Сейм Польши одобрил поправки к закону о телерадиовещании. Согласно поправкам, лицензию на трансляцию радио- и телепрограмм в Польше может получить организация, находящаяся в одном из государств Европейской экономической зоны, при условии, что она не зависит от иностранного лица из-за пределов ЕЭЗ. Цель поправок - не допускать, чтобы компании извне ЕС перехватили контроль над вещательными организациями в Польше.

Поправки вызвали шквал критики в Польше. Демонстрации под лозунгом "Свободные СМИ, свободные люди" прошли в Кракове, Познани, Гданьске, Быдгоще, Щецине и десятках других польских городов. В акциях приняли участие журналисты, общественные деятели и лидеры оппозиционных партий, а также некоторые организации, такие как Комитет защиты демократии, Хельсинкский фонд по правам человека и Общество журналистов.-0-