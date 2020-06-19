Еврокомиссия рассчитывает на открытие всех внутренних границ в ЕС к концу июня

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия ожидает от всех государств Евросоюза, что внутренние границы в ЕС будут открыты после карантина к концу июня. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на онлайн-пресс-конференции по итогам саммита ЕС, сообщает ТАСС.

"Мы ожидаем, что контроль на всех внутренних границах ЕС будет полностью отменен к концу этого месяца, - сказала она. - Мы также видим четкую тенденцию в этом направлении в работе Совета ЕС на уровне министров, ответственных за пограничный контроль". В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что страны ЕС интенсивно работают над выработкой общего подхода в этом вопросе.

Вопрос о введении контрольных мер как на внешних, так и на внутренних границах в ЕС находится в компетенции национальных правительств, хотя Еврокомиссия должна давать формальное одобрение на введение этих экстренных мер.

В марте, в период разрастания пандемии коронавируса в Европе, границы закрывались, на них вводились различные ограничения и меры контроля, причем спонтанно, практически без координации стран друг с другом. Это едва не нарушило производственно-транспортные цепочки между государствами ЕС. Сейчас Еврокомиссия и другие институты ЕС прилагают большие усилия, чтобы отмена контрольных мер происходила организованно.

Также сообщается, что в ходе видеоконференции главы государств и правительств Евросоюза не смогли принять решение по фонду восстановления экономики сообщества после пандемии COVID-19 объемом 750 млрд евро, а также по семилетнему бюджетному плану ЕС на 2021-2027 годы. Главы государств и правительств соберутся впервые за три месяца на очном саммите в середине июля, чтобы согласовать их, заявил Шарль Мишель.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен сообщила, что существуют разногласия как по вопросу распределения этих денег между странами ЕС, так и по финансированию этих инструментов. "Все лидеры ЕС подтвердили необходимость этого инструмента, есть общее понимание, что нам необходимо достичь соглашения до начала августа", - заявила она. "Обсуждение также показало наличие разногласий по ряду вопросов, включая соотношение средств в фонде восстановления экономики ЕС в виде грантов и займов, по правилам распределения этих средств, а также по средствам финансирования этого пакета. Все эти вопросы предстоит обсуждать, и я ознакомила лидеров с предложениями Еврокомиссии", - добавила Урсула фон дер Ляйен. Также она подчеркнула, что лидеры поддержали идею Еврокомиссии сосредоточить основные усилия по восстановлению на развитии зеленой и цифровой экономики.

Согласно предложениям Еврокомиссии, весь объем средств в фонде восстановления экономики, который получил название "ЕС нового поколения", будет собран за счет коммерческих займов, которые странам сообщества предстоит выплачивать до 2058 года. Теперь главный вопрос - найти источники денег для этих выплат.-0-