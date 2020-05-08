Еврокомиссия рекомендовала сохранить закрытыми границы внутри ЕС до 15 июня

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия рекомендовала государствам, входящим в Шенгенскую зону, поддерживать закрытыми внутренние границы сообщества по меньшей мере до 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление этой организации.

Решение закрыть границы было принято по предложению Европейской комиссии в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Решение коснулось всех 27 стран Евросоюза, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна, - которые входят в Шенген, но не являются членами Евросоюза. Входят в ЕС, но не входят в Шенген Болгария, Румыния, Хорватия, Ирландия и Кипр. Первоначально мера была рассчитана на 30 дней, но продлевалась по мере необходимости.-0-