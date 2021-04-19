Еврокомиссия рекомендует Литве поднять пенсионный возраст до 72 лет

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия рекомендует Литве до 2040 года поднять пенсионный возраст в стране до 72 лет, сообщает DELFI.

"ЕК подготовила зеленую книгу старости. В ней Литве рекомендуют повысить пенсионный возраст до 72 лет до 2040 года, если она хочет сохранить постоянный национальный индекс старения. Нетрудно предположить, что такие прогнозы наших жителей старшего возраста не порадуют", - написал в своем аккаунте в Facebook председатель парламентского комитета Литвы по вопросом социальных дел и труда Миндаугас Линге.

Он отметил, что рекомендация Еврокомиссии выглядит трагикомичной, если учесть, что в Литве средняя продолжительность жизни мужчин составляет 71,5 года, а женщин - 81 год.

Миндаугас Линге также обратил внимание на то, что, согласно опросу от 2015 года, мужчины в Литве хотели бы работать до 61 года, а женщины до 59 лет (сейчас пенсионный возраст в Литве соответственно 64 и 63 года).

"На сегодняшний день пенсионный возраст повышать не планируется, но тенденция ясна - мы должны делать все возможное, чтобы жители Литвы как можно дольше оставались активными, трудоспособными и самостоятельными", - отметил Миндаугас Линге.

В этом плане, по его мнению, необходимо обеспечить в стране "здоровое старение". "Перед нами стоят серьезные вызовы. В Литве люди старше 65 лет оценивают свое здоровье хуже жителей других стран ЕС. Например, всего 6% женщин этого возраста характеризуют свое здоровье как хорошее, средний показатель по ЕС - 36%, а в Ирландии он - 70%", - заявил Миндаугас Линге.

Он также обратил внимание на проблему бедности среди литовских пенсионеров: "Почти 70% одиноких жителей старше 65 лет не смогли бы выкрутиться, если бы им пришлось погашать непредвиденные расходы. Мы на пенсии по старости тратим 5,1% ВВП, а ЕС в среднем 9,6% ВВП. Быстрых и чудесных решений тут не будет. Сначала надо повышать часть ВВП на социальные нужды".

Миндаугас Линге заключил, что для Литвы также важно обеспечить доступные услуги переквалификации для людей старшего возраста и развивать сектор услуг для пожилых.-0-