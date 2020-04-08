Еврокомиссия рекомендует странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия рекомендует странам - членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном сегодня в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Еврокомиссия призывает к скоординированному подходу к продлению срока действия, поскольку меры на внешних границах могут быть эффективными только в том случае, если они будут осуществляться всеми государствами ЕС и Шенгенского соглашения на всех границах с одинаковой датой окончания и единым образом", - говорится в документе.

Еврокомиссия поясняет, что ограничение на поездки распространяется на "зону ЕС+", которая включает все государства - члены Шенгенского соглашения, в том числе Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию, а также 4 ассоциированных шенгенских государства: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Всего речь идет о 30 странах. В заявлении также говорится, что "любое дальнейшее продление ограничения на поездки после 15 мая необходимо будет вновь оценить с учетом развития эпидемиологической ситуации".

Как сообщалось ранее, главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.-0-