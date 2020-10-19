Еврокомиссия создала карту заражения ЕС

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) 19 октября впервые с начала пандемии опубликовала единую санитарную карту Евросоюза, сформированную по общеевропейским критериям. Карта размещена на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает ТАСС.

Карта стран и регионов Европы использует цветовые коды для изображения среднего количества новых случаев заболевания за одни сутки на 100 тыс. человек в течение последних двух недель. Две трети территории Евросоюза - 19 государств - выкрашены в красный цвет, что означает, что за последние две недели там фиксируют в среднем более 150 новых случаев в день на 100 тыс. человек. Создание этой карты стало одной из мер, которые должны упростить порядок перемещения и карантинов в Европе и позволить сохранить открытыми внутренние границы сообщества в условиях второй волны пандемии.

Евросоюзу потребовалось 7 месяцев с начала острой фазы пандемии в Европе в марте этого года, чтобы согласовать единый подход к классификации регионов сообщества по санитарной ситуации. Главной проблемой при согласовании общего подхода к борьбе с пандемией стал тот факт, что вопросы как санитарного, так и пограничного контроля находятся в ведении национальных правительств стран ЕС, а не Брюсселя.

В общеевропейскую красную зону - более 150 новых случаев в день на 100 тыс. населения за последние две недели - вошли Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Ирландия, Великобритания (до конца этого года, когда закончится переходный период по Brexit, она рассматривается как часть ЕС), Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Кипр, Мальта, Румыния и большая часть Болгарии.

В желтой (оранжевой) зоне - от 25 до 150 случаев - Италия, Германия, Швеция и вся Прибалтика, тогда как Греция, Финляндия и Норвегия (не входит в ЕС, но является частью европейской экономической зоны) находятся частично в желтой и частично в зеленой (менее 25 случаев) зонах. Карта приводит информацию не по территории государств в целом, а по отдельным регионам, поэтому некоторые страны могут находиться в различных санитарных зонах.

Согласно достигнутому на прошлой неделе решению Совета ЕС, при перемещении граждан ЕС между зелеными зонами карантин выдерживать не нужно, во всех прочих случаях правительства стран ЕС и местные власти имеют право требовать от приезжих из красных или желтых зон прохождения карантина (от 7 до 14 дней) и проведения одного или нескольких тестов. При этом транспортные работники должны быть освобождены от необходимости прохождения карантина при условии соблюдения ряда санитарных ограничений. Данную карту Евросоюз намерен обновлять еженедельно. В ближайшее время, после доработки сайта Еврокомиссии reopen.europe.eu, посвященного правилам перемещения между государствами ЕС, она должна быть размещена на этом ресурсе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 40 млн человек, свыше 1,11 млн умерли. В Европе подтверждено 6,987 млн случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 238 тыс. зараженных.-0-