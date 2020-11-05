Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики России в 2020 году и восстановлению в 2021

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду ВВП России в 2020 году до 4,2% и прогноз восстановления экономики в 2021 году до 2%. Об этом говорится в опубликованном 5 ноября осеннем прогнозе Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

В предыдущем весеннем прогнозе развития мировой экономики Еврокомиссия ожидала спада в России в 2020 году на уровне 5% ВВП и более слабого восстановления в 1,6% в 2021 году.

Объясняя коррекцию своего прогноза, Еврокомиссия отметила, что российский сектор услуг серьезно пострадал в результате пандемии коронавируса, однако чрезмерная доля госсектора в экономике позволила смягчить негативные последствия для занятости населения и уровня его доходов.

В целом ЕК ухудшила прогноз спада мировой экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году до 3,8%, а также снизила ожидания ее восстановления в 2021 году до 4,7%. В предыдущем, весеннем прогнозе развития мировой экономики ЕК ожидала спада в 2,9% в 2020 году и последующего восстановления в 2021 году в 5%.

Прогноз спада ВВП США в 2020 году улучшен до 4,6% (весной ожидался 6,5%), но ожидания восстановления в 2021 году снижены до 3,7% (весной было 4,9%). В Китае ЕК значительно улучшила ожидания роста в 2020 году, несмотря на пандемию, в 2,1% (в весеннем прогнозе - 1%), в 2021 году - 7,3% (в весеннем прогнозе - 7,8%).-0-