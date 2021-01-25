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25 января 2021, 16:07

Еврокомиссия ужесточила рекомендации по поездкам в ЕС и между странами сообщества

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) ужесточила набор рекомендованных санитарных мер по поездкам в страны ЕС и между европейскими государствами, категорически не рекомендовав необязательные поездки, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Ситуация в Европе требует от нас сложных, но необходимых решений - мы должны обеспечить безопасность и остановить необязательные поездки. Сегодня мы представили новые нормы поездок в Евросоюз", - написала она в Twitter.

"Принимая во внимание обострение санитарной ситуации в Европе, мы предлагаем ввести новый термин для цветовой идентификации зон риска - темно-красные зоны", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс.

В настоящий момент практически вся территория Евросоюза входит в санитарную красную зону, поэтому появилась необходимость создать новую категорию, чтобы выделить регионы с более высоким уровнем эпидемиологического риска.

Тест, карантин, локатор

Независимо от цветовой дифференциации или реальной эпидемиологической ситуации в ЕС остается в силе запрет на необязательные поездки практически во все страны мира, за исключением семи государств: Австралии, Новой Зеландии, Японии, Республики Корея, Сингапура, Таиланда, Руанды. Таким образом, новые санитарные меры в случае их утверждения будут действовать в отношении всех остальных государств мира.

Согласно опубликованным в понедельник предложениям ЕК, все лица, въезжающие в страны ЕС, обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный как минимум за три дня до въезда. Для граждан ЕС может быть сделано исключение - они могут сделать тест сразу после прибытия. При этом независимо от результатов теста по прибытии необходимо выдержать самоизоляцию продолжительностью до 14 дней, сроки карантина должны уточнить страны сообщества.

Все лица, въезжающие в ЕС, равно как пересекающие внутренние границы Евросоюза, должны будут заполнять регистрационные формы пассажиров, которые позволят властям ЕС отслеживать цепочку контактов. При этом, несмотря на то, что пандемия продолжается уже год, страны ЕС так и не смогли договориться о едином общеевропейском формате этого документа, поэтому ЕК рекомендовала интенсифицировать эти усилия.

"По регистрационным формам пассажира ЕК считает необходимым как можно скорее перейти к единой форме для всех стран ЕС, мы считаем, что она должна быть обязательной для всех. Мы не можем предсказать, как будет развиваться пандемия, поэтому не можем сказать, как долго будут необходимы эти меры", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Много вопросов

Оба еврокомиссара не смогли дать внятного ответа, какие конкретные меры мониторинга должны применяться, чтобы не допускать необязательных поездок, и должны ли использоваться репрессивные меры в отношении лиц, которые, несмотря на строгую рекомендацию, все же решат поехать на каникулы за границу.

Еврокомиссары отметили, что все это пока лишь рабочие рекомендации, которые еще должны быть утверждены странами Евросоюза в Совете ЕС, чтобы они вступили в силу. Впрочем, вероятность их быстрого утверждения достаточно велика, поскольку эти меры уже были в принципе согласованы на видеоконференции глав государств ЕС 21 января.

Еврокомиссия ранее рассчитывала, что широкая вакцинация сможет позволить быстро снять санитарные меры, однако этот процесс грозит резко замедлиться в странах ЕС, после того как уже два ключевых поставщика вакцины - Pfizer, препарат которой уже сертифицирован в ЕС, и AstraZeneca, препарат которой ожидает сертификации в ближайшее время, - объявили о значительном сокращении поставок вакцин в I квартале 2020 года по сравнению со своими контрактными обязательствами.-0-

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