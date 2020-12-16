Еврокомиссия внесла "ВКонтакте" и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская комиссия добавила в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram. Об этом сообщается в документе, который опубликован на сайте ЕК, сообщает ТАСС.

Список создан Еврокомиссией в 2018 году. Он разбит на четыре категории: онлайн-ресурсы, которые предоставляют доступ к пиратскому контенту; платформы электронной торговли; интернет-сервисы, которые занимаются распространением лекарственных средств; физические торговые площадки. Соцсеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram отнесены к первой категории списка.

Как сообщают правообладатели, пользователи "ВКонтакте" могут получить несанкционированный доступ к фильмам и телешоу, а также к книгам, в том числе учебникам. "Он (обмен нелегальным контентом) происходит в группах, где пользователи могут обмениваться, загружать и скачивать контент. Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права", - говорится в документе.

В то же время в документе отмечается, что российская социальная сеть предпринимает шаги по ограничению доступа к нелегальным файлам, а также предоставляет правообладателям возможность сообщать о каждом нарушении авторских прав. "Тем не менее "ВКонтакте" включена в этот список наблюдения, поскольку заинтересованные стороны сообщают о большом количестве файлов, нарушающих авторские права, доступных на сайте", - подчеркнула ЕК.

Включение в список Telegram объясняется тем, что мессенджер не всегда предпринимает необходимые ответные действия в отношении тех, кто распространяет нелицензионный контент.-0-