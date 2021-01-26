Еврокомиссия возьмет под контроль экспорт всех производимых в ЕС вакцин от COVID-19

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия приняла решение взять под контроль продажу за рубеж производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса, пока их компании-производители не обеспечат выполнение своих контрактных обязательств по поставкам в страны Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное 25 января заявление Еврокомиссии.

"Мы хотим ясности по всем транзакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза. В будущем все компании, производящие вакцины от COVID-19 в ЕС, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны, - говорится в заявлении. - Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки".

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис объявила, что Еврокомиссия не удовлетворена объяснениями компании AstraZeneca относительно того, почему она объявила о сокращении на 60% поставок своей вакцины в Евросоюзе в первом квартале этого года.

Ранее компания Pfizer, препарат которой был первым лицензирован в Евросоюзе в декабре 2020 года, объявила о значительном сокращении поставок в страны ЕС в первом квартале 2021 года по сравнению с уже законтрактованными ЕС объемами. Срыв поставок оказался настолько значительным, что некоторые страны Евросоюза, в частности Бельгия, были вынуждены замедлить процесс вакцинации, а Италия уже предупредила о намерении подать на Pfizer в суд.-0-