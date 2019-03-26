Европа хочет активно участвовать в проекте "Один пояс, один путь" - Меркель

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа стремится к активному участию в проекте "Один пояс, один путь", однако при этом ждет встречных шагов от Китая. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Reuters .

Ангела Меркель назвала китайскую инициативу "Один пояс, один путь" важным проектом и заявила о готовности Европы поддержать его. "Мы, европейцы, хотим играть активную роль в проекте", - подчеркнула канцлер. Однако, по ее словам, важно достичь "определенной взаимности" между ЕС и Китаем в этой сфере.

В свою очередь лидер КНР Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество является основным направлением в китайско-европейских отношениях, и даже если существуют разногласия и конкуренция, их нельзя назвать жесткими.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, конкуренция между ЕС и Китаем не должна обернуться крахом мировой системы торговли или политическим изоляционизмом. Он также подчеркнул, что стремится к более справедливому, более сбалансированному многостороннему торговому взаимодействию с Китаем. "Мы должны показать своими действиями, что сотрудничество приносит больше, чем конфронтация, и что мы можем выиграть больше благодаря открытости, а не закрытию дверей", - заявил Эммануэль Макрон.

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с лидером КНР Си Цзиньпином проходит в Париже. Целью переговоров, инициированных Эммануэлем Макроном, было обсуждение вопросов сотрудничества между ЕС и Китаем в преддверии предстоящего саммита ЕС - КНР, который намечен на 9 апреля.

"Один пояс, один путь" - проект КНР, направленный на возрождение древнего торгового коридора, который будет пересекать Китай, Монголию, Россию, Беларусь и достигнет Германии. Его длина составит более 12 тыс. км.-0-