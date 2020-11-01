Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за COVID-19

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа снова массово вводит ограничения общественной жизни из-за COVID-19. Подробнее о принимаемых мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции рассказывает Euronews.

В Великобритании с начала пандемии зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, с 5 ноября в Англии вводится карантин, который продлится до 2 декабря. В остальных административно-политических частях Соединенного Королевства - Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии - власти определили свои ограничительные меры. По словам Джонсона, "альтернативы карантину нет. С четверга до начала декабря вы должны оставаться у себя дома и покидать его только по особым причинам".

В Греции только за сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 2 056 человек. Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил о том, что в стране вводится повсеместное использование защитных масок в закрытых помещениях и на улице. В зоне повышенного риска закрываются все предприятия общественного питания и развлечений, а также спортзалы.

Власти Австрии вводят карантин с 3 ноября до начала декабря. Локдаун предполагает ограничение на выход населения из дома в ночные часы. Как отметил канцлер Австрии Себастьян Курц, меры принимаются, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения. Старшие классы и университеты будут переведены на дистанционное обучение.-0-