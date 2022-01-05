Европа может остаться без газа через два месяца

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и низких запасов топлива в хранилищах, сообщают РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Авторы публикации отметили, что предпосылками к топливному кризису стал переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа. В итоге в прошлом году в европейских странах упала выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики.

"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", - говорится в источнике.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена колебалась в диапазоне $250-300 за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой на день вперед превысила $600, а в начале октября перешагнула порог в $1000. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.-0-