ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 11 мая 2020
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:47 Два человека погибли в ночной аварии под Кореличами Происшествия
08:44 Акция "Детский автобус" стартует на дорогах Гомельской области Регионы
08:38 Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет В мире
08:26 Европа смягчает коронавирусный карантин В мире
08:09 Обращаться к врачам нужно своевременно - болеющая COVID-19 витебчанка Регионы
08:00 Картина выходных: День Победы, рекомендации при покупке продтоваров и футбольные баталии Общество
07:37 Новый микрорайон начали закладывать в Бресте Регионы
07:21 Жертвами пожара в хосписе под Москвой стали 10 человек В мире
10.05.20
10.05.20 23:59 Всемирно известный пещерный комплекс в Китае вновь открыт для туристов В мире
10.05.20 23:33 В Китае прошел испытания новый спутник для мониторинга океана Технологии
10.05.20 22:46 Количество заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 61 тыс. В мире
10.05.20 22:03 Брестское "Динамо" обыграло минских одноклубников в чемпионате Беларуси Спорт
10.05.20 21:51 День Победы имеет огромное значение для истории белорусской государственности - Данилович Общество
10.05.20 21:33 Лесной пожар бушует в Западном Китае В мире
10.05.20 20:56 Умерла последняя принцесса королевской династии Ирака В мире
10.05.20 20:29 Мир все больше использует в качестве транспорта велосипеды В мире
10.05.20 19:53 БАТЭ одержал волевую победу над "Смолевичами" и догнал "Слуцк" в чемпионате Беларуси Спорт
10.05.20 19:28 В Берлине разгорелся крупный пожар В мире
10.05.20 18:59 Китай впервые протестировал 3D-принтер в космосе Технологии
10.05.20 18:31 Драка на границе Индии и Китая: подрались пограничники В мире
10.05.20 17:57 Медицинские власти США одобрили новый тест на антитела к коронавирусу В мире
10.05.20 17:54 Футболисты "Витебска" сыграли вничью с "Шахтером" в чемпионате Беларуси Спорт
10.05.20 17:40 С начала года в Минское агентство по госрегистрации обратились более 100 тыс. посетителей Регионы
10.05.20 17:32 Шкала коронавирусной угрозы вводится в Великобритании накануне ослабления карантина В мире
10.05.20 17:16 Каждый белорус в среднем выбрасывает почти 30 кг пластика ежегодно Общество
10.05.20 16:45 Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань В мире
10.05.20 16:27 "Белавиа" выполняет эвакуационный рейс из Анголы и Судана Общество
10.05.20 16:10 "Ислочь" победила "Белшину" в матче чемпионата Беларуси Спорт
10.05.20 15:35 МАРТ дал рекомендации потребителям по покупке продтоваров Общество
10.05.20 15:01 Власти Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации В мире
Все новости
Все новости
В мире
11 мая 2020, 08:26

Европа смягчает коронавирусный карантин

Фото Reuters
Фото Reuters
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет
Обращаться к врачам нужно своевременно - болеющая COVID-19 витебчанка

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие европейские страны начинают смягчать карантинные меры, которые были введены в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Во время воскресного телеобращения к нации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 13 мая будет разрешено без ограничения заниматься спортом на улицах, загорать, ездить на автомобилях. Премьер также заявил, что люди, у которых нет возможности работать дома, смогут вернуться на свои рабочие места, но воздерживаясь от поездок на общественном транспорте. В первую очередь это касается работников строительной отрасли и промышленности. Борис Джонсон допустил, что на следующем этапе послаблений с 1 июня могут заработать магазины и школы, а с июля - некоторые отели и общественные места. Тем не менее нужно контролировать распространение коронавируса и полностью отменять карантинные меры еще нельзя, считает британский премьер-министр.

Во Франции с 11 мая во всех городах отменяется обязательное использование бумажного формуляра или электронного пропуска, с которыми разрешалось покидать дома на непродолжительное время. Вместе с тем у тех, кто отправляется на работу в Париже, должна быть собственноручно написанная записка либо справка с печатью от работодателя, в которой указывается время поездки. Этот документ пассажиры общественного транспорта обязаны предъявлять проверяющим, в противном случае им грозит штраф минимум в 135 евро. Пассажиры также должны носить маски. Открываются все магазины и рынки, кроме крупных торговых центров площадью 40 тыс. кв.м и более. Парки и скверы в большинстве городов остаются закрытыми. Все кафе и рестораны закрыты как минимум до июня. С 11 мая школы будут открыты для учителей, которые должны подготовить классы к возвращению учеников. Франция была на строгом карантине в течение 56 дней, за это время умерли из-за коронавируса более 26 тыс. человек.

В Нидерландах сегодня возобновляют работу детские сады и начальные школы, открываются библиотеки, парикмахерские и салоны красоты. Снимается запрет на занятие бесконтактными видами спорта, такими как теннис и гольф. Начало следующего этапа снятия ограничений намечено на 1 июня, когда в прежнем режиме должен заработать общественный транспорт, откроются рестораны, музеи, театры и кинотеатры. С 2 июня откроются средние школы.

Во многих регионах Испании с 11 мая разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции, но нельзя собираться группами более 10 человек. Пока еще запрещено навещать пожилых людей, находящихся в домах престарелых. Гулять и заниматься спортом на улице по-прежнему нужно в те временные интервалы, которые были установлены ранее для разных групп лиц. Также все еще запрещено навещать пожилых людей, которые находятся в домах престарелых. Кроме того, испанцам пока не разрешили выезжать за пределы провинции, в которой они проживают. Барам кафе и ресторанам разрешено открыть террасы для посетителей. Открываются торговые точки площадью до 400 кв.м, но с ограничениями на одновременное посещение. Частично могут восстановить свою деятельность церкви, музеи, театры и спортивные залы. Отели будут открыты, но без зон общего пользования и обеденных залов. Сообщается, что пока это не коснется, в частности, регионов Мадрида и Барселоны, которые при благоприятном развитии ситуации смогут перейти к новой фазе смягчения карантинных мер с 18 мая.

В Швейцарии с сегодняшнего дня возобновятся занятия в средних школах, откроются музеи, библиотеки, рестораны, спортплощадки, а также магазины, в которых продается одежда и обувь, бутики модных аксессуаров.

В Чехии после длительного перерыва открываются магазины с торговой площадью более 2,5 тыс. кв.м, парикмахерские, солярии, массажные и косметические салоны. Возобновят работу музеи, художественные галереи, театры и кинотеатры, где на спектаклях и киносеансах смогут присутствовать до 100 зрителей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Европа
Новости рубрики В мире
Фото из архива EPA - EFE Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет
Фото ТАСС Жертвами пожара в хосписе под Москвой стали 10 человек
Фото Wikimedia Всемирно известный пещерный комплекс в Китае вновь открыт для туристов
Фото из архива Количество заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 61 тыс.
Фото из архива Лесной пожар бушует в Западном Китае
Фото Arabian Royal Agency Умерла последняя принцесса королевской династии Ирака
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: трагедия белорусского народа времен ВОВ несоизмерима ни с какими трудностями современности
В Беларуси выздоровели и выписаны 6 406 пациентов с COVID-19
Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром"
День Победы имеет огромное значение для истории белорусской государственности - Данилович
Топ-новости
Картина выходных: День Победы, рекомендации при покупке продтоваров и футбольные баталии
МНС предлагает обсудить порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля
Обращаться к врачам нужно своевременно - болеющая COVID-19 витебчанка
Новый микрорайон начали закладывать в Бресте
Европа смягчает коронавирусный карантин
Акция "Детский автобус" стартует на дорогах Гомельской области
Душа радуется за отношение к ветеранам - участник Сталинградской битвы о поздравлении с 9 Мая
Запрет на посещение лесов действует в трех районах Беларуси
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая
МАРТ дал рекомендации потребителям по покупке продтоваров
Парад ко Дню Победы в Минске
"Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября
Приходя на парад в День Победы, мы выражаем благодарность за мирное небо над головой - мнение
Системы залпового огня "Флейту" и "Вистл" впервые показали на параде в Минске
Топливо на АЗС в Беларуси с 10 мая дешевеет на копейку
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.