Европа столкнулась не с второй волной COVID-19, а с продолжением первой - эксперт

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европе связан не с второй волной, а с продолжением первой, считает российский врач-инфекционист Николай Малышев. Об этом сообщает ТАСС.

"Я все-таки склоняюсь к тому, что Всемирная организация здравоохранения в данном случае права, что это продолжение той волны, вернее текущей, настоящей. Мы видим, что неравномерно идут вспышки, неравномерно идет заболеваемость", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о публикациях про начало второй волны эпидемии в Европе.

Однако, полагает эксперт, новый всплеск заболеваемости возможен осенью. "Подъем респираторных инфекций, мы с вами знаем, происходит ежегодно в конце осени - начале зимы. Постепенно уже грипп начинает появляться, возможно, немного раньше будет подъем респираторных заболеваний. Коронавирус - это тоже респираторное заболевание, и я думаю, что наряду с подъемом респираторных инфекций будет и определенный подъем коронавируса", - сказал специалист.

Заболеваемость в ряде стран Западной и Южной Европы, большинство из которых в основном справилось с первыми крупными вспышками коронавируса, вновь перешла к росту в начале июля, вскоре после открытия внутренних и части внешних границ. В частности, ситуация ухудшалась в Испании, Германии и Франции, однако к середине августа она уже стабилизировалась.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в Европе возросло до 3,234 млн, с момента вспышки скончались свыше 208 тыс. человек.-0-