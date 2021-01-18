Европа ускоряет темпы вакцинации

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа старается ускорить темпы кампании по вакцинации против коронавируса, надеясь, что это поможет снизить заболеваемость до минимума, сообщает Euronews.

В Сербию поступила первая партия вакцины COVID-19 от китайской Sinopharm - 1 млн доз препарата. В ближайшее время прививку смогут сделать 500 тыс. жителей страны: по 2 инъекции на человека.

В Испании жителям дома престарелых стали вводить уже вторую дозу препарата Pfizer/BioNTech. По данным Минздрава страны, первую прививку получили уже 768 тыс. испанцев. Началась также вакцинация препаратом Moderna. 15 января в Испании было зарегистрировано 49 197 новых случаев заболевания, это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

Италия считается первой в Европе по числу вакцинированных, которых здесь насчитывается уже больше 1 млн. В воскресенье в римской больнице имени Ладзаро Спалланцани начали вводить вторую дозу препарата 100 пациентам. Карантинные меры пока не отменены. По всей стране действует режим самоизоляции.

Австрия продлевает локдаун до 7 февраля, чтобы снизить высокие суточные показатели инфицирования.

В Швейцарии для снижения риска распространения COVID-19 в казармах 6 тыс. новобранцев будут нести военную службу онлайн прямо из дома.-0-

В России стартует массовая вакцинация от коронавируса