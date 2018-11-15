Европарламент намерен ограничить выбросы CO2 грузовиками и автобусами

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент одобрил в первом чтении проект директивы ЕС, в которой прописано введение обязательных норм выбросов углекислого газа грузовыми автомобилями и автобусами, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

За введение норм высказались 373 депутата, против проголосовали 286 депутатов, 16 воздержались.

Новый закон обязывает автопроизводителей значительно снизить вредные выбросы данных типов машин. В частности, к 2025 году выброс CO2 грузовым транспортом должен сократиться по сравнению с уровнем 2019 года на 20%, к 2030 году - на 35%.

Автомобильные концерны также обяжут, чтобы к 2030 году не менее 20% от общего числа выпускаемых грузовых машин производились с пониженным уровнем выброса (не менее чем на 50%) выхлопных газов.

Одобрив проект директивы, Европарламент дал добро Еврокомиссии на переговоры с Советом Евросоюза.

В Германии с 1990 года выбросы грузового транспорта увеличились вдвое, в то время как общий объем вредных выбросов в атмосферу сократился на 28%, отметили в Федеральном объединении предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). Поэтому BDEW приветствовало решение парламентариев ЕС. В свою очередь, в Федеральном объединении немецкой промышленности (BDI) его раскритиковали. По данным BDI, реалистичным было бы сокращение вредных эмиссий грузового транспорта на 7% к 2025 году и на 16% к 2030 году.-0-