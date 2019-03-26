Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее время с 2021 года

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент проголосовал за отказ от перехода на летнее время с 2021 года, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

Согласно постановлению парламента, страны - члены Евросоюза откажутся от практики сезонного перевода часов дважды в год. Каждому из 28 европейских государств предоставляется возможность самостоятельно решить, будет ли оно постоянно придерживаться летнего или зимнего времени. Страны будут обязаны информировать Европейскую комиссию о своем выборе к апрелю 2020 года. Затем государствам придется согласовать свои действия, чтобы не нарушать функционирование единого рынка.

С инициативой отменить перевод часов выступил Европарламент. В феврале 2018 года он обратился к Еврокомиссии с просьбой дать обоснованную оценку директиве, касающейся перехода на летнее время. Принимая документ, парламентарии указали на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, подчеркнул чешский депутат Павел Свобода. Он также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30% числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

По инициативе Европарламента Европейская комиссия запустила онлайн-голосование, во время которого жители стран ЕС могли высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. В конце августа Брюссель сообщил результаты данного опроса. Около 84% из 4,6 млн проголосовавших высказались за отмену сезонного перевода часов. Большинство из них заявили о том, что предпочли бы оставить летнее время.-0-