28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Об этом сообщил координатор Европарламента по Brexit и лидер либералов Ги Верхофстадт в своем аккаунте в Twitter.

"Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией! Первая в истории торговая сделка по созданию барьеров и устранению свобод? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего", - написал он.-0-