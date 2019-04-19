Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский парламент 18 апреля одобрил создание совместного фонда обороны Евросоюза. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

Соответствующую инициативу поддержали 328 депутатов, 231 парламентарий выступил против, еще 19 воздержались.

Будущий фонд должен содействовать развитию новых систем вооружений. Депутаты рекомендуют выделить на эти цели 13 млрд евро. Окончательная сумма будет обсуждаться во время переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы.-0-