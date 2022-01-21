Европарламент одобрил закон о цифровых услугах, направленный на усиление контроля в интернете

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил закон о цифровых услугах. Он будет регулировать деятельность таких технологических гигантов, как Google, Facebook, Amazon, сообщает Euronews.

Депутаты Европарламента выражают тревогу по поводу того, что интернет-платформы собирают личные данные пользователей и направляют им рекламу, в том числе политическую. Так, докладчик из Дании Кристель Шалдемос предупредила об уязвимости всего европейского общества и экономики перед американскими IT-компаниями.

"Мы пытаемся сделать онлайн-среду более безопасной и надежной для пользователей, когда они обсуждают политику или покупают товары, для бизнеса, чтобы он вел свои дела, а также для защиты прав человека. То есть мы хотим дать пользователям интернет-платформ больше прав", - сказала Кристель Шалдемос.

Закон о цифровых услугах обновит существующую директиву об электронной торговле, принятую в 2000 году. В то время многих нынешних соцсетей еще не существовало. Новый закон поможет пресекать в интернете разжигание ненависти, распространение дезинформации или продажу контрафактной продукции. Пользователи также смогут блокировать адресную рекламу. Онлайн-платформам грозят наказания, если они не будут устранять выявленные нарушения.

Новый закон затронет платформы и онлайн-посредников, которыми ежедневно пользуются миллионы европейцев. К ним относятся социальные сети, такие как Twitter и Facebook, магазины приложений, сервисы обмена видео и музыкой, такие как YouTube и Spotify, сайты для путешественников, такие как Airbnb, и другие цифровые коммерческие площадки. Особое внимание будет уделено самым крупным из них (более 45 млн активных пользователей в месяц). Закон также будет применяться к компаниям, находящимися за пределами Евросоюза, если они предоставляют услуги на едином рынке ЕС.

Ранее крупные технологические компании, прежде всего американские, добивались смягчения этой инициативы.

После завершения переговоров с Еврокомиссией и Советом ЕС евродепутаты должны будут проголосовать за окончательный вариант закона, после чего он начнет применяться во всех 27 государствах - членах.-0-