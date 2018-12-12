Европарламент принял резолюцию по усилению борьбы с терроризмом

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция, призывающая страны ЕС и Еврокомиссию (ЕК) принять ряд мер по усилению безопасности на фоне террористической угрозы, одобрена сегодня на голосовании Европарламента в Страсбурге. Процедура транслировалась на сайте организации, сообщает ТАСС.

Среди мер, указанных в документе, значится предложение создать европейский список религиозных деятелей, уличенных в распространении риторики ненависти, усилить наблюдение и нарастить обмен данными о радикальных элементах, возвращающихся в Европу из горячих точек, и координировать действия по их привлечению к ответственности. Парламентарии настаивают среди прочего на том, чтобы осужденные по "террористическим" статьям люди не могли получить убежище в Европе. Также предлагается особое внимание уделять заключенным, в частности, их перевоспитанию и предотвращению их радикализации в тюрьмах.

Отдельное внимание в тексте уделено искоренению радикальной пропаганды в соцсетях и привлечению к ответственности за ее распространение. При этом внимание следует уделять не только исламистам, поскольку угроза терроризма, по мнению докладчиков, не обязательно должна быть связана с религиозными убеждениями. Парламентарии призвали ЕС усилить роль Европола и Европейского агентства операционного управления крупномасштабных ИТ-систем (eu-LISA) для более плотного обмена информацией, в том числе со спецслужбами Великобритании, которая находится в процессе формального выхода из Евросоюза. Также предлагается вести бескомпромиссную борьбу с ношением холодного оружия и запретить особенно опасные его образцы.

Еврокомиссию попросили создать Координационный центр для жертв терроризма (CCVT), а также способствовать развитию централизованной системы помощи родным и близким погибших и пострадавшим на национальном уровне. Для этого предлагается в первую очередь утвердить на уровне ЕС определение термина "жертва терроризма". Депутаты призвали использовать средства из фонда солидарности ЕС для оказания поддержки пострадавшим от деяний террористов. Еврокомиссар по Союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг 11 декабря уже выразил поддержку этой инициативе.

Резолюция была одобрена 474 голосами "за" при 112 "против". Все обозначенные в ней предложения будут направлены на рассмотрение Еврокомиссии. Документ не имеет обязательной юридической силы.-0-