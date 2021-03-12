Европарламент проголосовал за введение налога на выбросы углекислого газа

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский парламент проголосовал за введение налога на выбросы углекислого газа. Им будут облагать товары, импортируемые в ЕС из стран с более низкими стандартами сокращения выбросов CO2, сообщает Euronews.

Доходы бюджета ЕС от нового налога на выбросы углекислого газа могут составить от 5 до 14 млрд евро в год. Этот сбор должен первоначально распространиться на продукцию отраслей, производящих или потребляющих много энергии.

В Европарламенте также выразили надежду, что примеру ЕС последуют США, а также страны, сильнее загрязняющие атмосферу.-0-