Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно опубликованным результатам, за проголосовали 383 депутата, против - 327, воздержались - 22. Для утверждения кандидатуры фон дер Ляйен требовалось 374 голоса.-0-
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