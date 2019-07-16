Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным результатам, за проголосовали 383 депутата, против - 327, воздержались - 22. Для утверждения кандидатуры фон дер Ляйен требовалось 374 голоса.-0-