Европарламент вводит запрет на изделия из пластмассы к 2021 году

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский парламент одобрил 27 марта доклад "О снижении воздействия на окружающую среду предметов из пластмассы". Об этом свидетельствует трансляция из Страсбурга заседаний пленарной сессии, которую ведет интернет-сайт телеканала Европейской комиссии .

Депутаты Европарламента приняли законопроект на запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий - трубочек для питья, пластиковой посуды и ватных палочек.

Соответствующее решение поддержали 560 депутатов, против проголосовали 35. Текст законопроекта был согласован на переговорах между Европарламентом и представителями стран-членов в декабре 2018 года.

Принятый документ предусматривает, в частности, запрет производства и продажи десяти видов загрязняющих окружающую среду предметов из пластмассы, в частности, пластиковых стаканов, скатертей и различных поддонов. ЕП считает необходимым принять меры по снижению загрязнения природы фильтрами от сигарет, бутылками и другой тарой, пластиковыми крышками от бутылок.

Запрет должен вступить в силу к 2021 году.-0-